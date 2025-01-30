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Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen kontrol faaliyetinde durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsüne ve göçmenlere toplam 50 bin 078 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Dairesi (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nca ortak çalışma gerçekleştirildi. Koordineli faaliyette Germencik Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsüne 13 bin 090 TL, düzensiz göçmenlere ise toplam 36 bin 988 TL olmak üzere toplam 50 bin 078 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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