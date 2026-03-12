Haberler

Ücret iadesi dolandırıcılığına bir tutuklama

Güncelleme:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 3 şüpheliyi yakaladı. Dolandırıcılık sonucunda banka hesaplarında 122 milyon liralık hareket tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülke genelinde ücret iadesi almak bahanesiyle vatandaşları dolandıran ve banka hesaplarında 122 milyon liralık hesap hareketi bulunan 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlarca sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Türkiye'de bulunan işletmeleri arayarak sözde ücret iadesi almak suretiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ile 2020-2026 yılları arası banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet akıllı cep telefonu ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen A.T. ve S.A. isimli şahıslar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, K.C.A. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
