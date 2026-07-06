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Avcılar'da klima hırsızları kamerada

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Avcılar'da üç hırsız, bir işletmenin önünde bulunan klima dış ünitesini söküp el arabasına yükleyerek çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi 60 bin lira zarar ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Avcılar'da üç hırsız bir işletmenin kapı önünde duran klima dış ünitesini yerinden söküp el arabasına yükleyerek çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Caddesi Derya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü bir işletmenin dışarıda duran klima ünitesini gözüne kestiren hırsızlar ilk denemede çalamadıkları klima motorunu 1 hafta sonra tekrar gelerek el arabasına yükleyip çaldılar. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların önce işletmenin önünde keşif yaptığı ardından ise klima ünitesini sökerek götürdüğü anlar yer aldı. İşletme sahibi şahıslardan şikayetçi olurken polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Apartmanın elektriğini kesip cihazı sökmeye çalışıyorlar"

İşletme sahibi Fatih Deligöz, " Geçen Pazartesi 3 kişi bunu sökmeye yeltendiler. 3 kişi buradan gelip apartmanın elektriğini kesip cihazı sökmeye çalışıyorlar. Yere monteli olduğu için sökemiyorlar. Biz de bu hafta içinde bunu yaptırıyoruz. Ardından bu sabah geldiğimizde ünitenin sökülmüş ve gitmiş olduğunu gördük. Kayıtlara baktığımızda geçen hafta gelen üç kişiyle bu hafta gelen üç kişinin aynı olduğunu gördük. Şikayetçiyiz. Yaklaşık 60 bin lira zararımız var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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