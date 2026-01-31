Haberler

Ataşehir'deki fabrika yangını havadan görüntülendi

Ataşehir'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale ve soğutma çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, saat 13: 15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, fabrikanın yanında bulunan bir otel de yangının ardından hızla tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık

Ali Koç'tan Fenerbahçe tarihine geçecek hamle
Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade