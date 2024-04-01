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Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle tartışan 2 muhtar adayından biri diğerini bıçaklamış ardından olayların büyümesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre, Arnavutköy'de dün muhtarlık yarışında birbirine rakip olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaşmış, seçimi kaybeden mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz ile akrabası Sabri Güleryüz arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyerek devam eden tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçaklamış, Ahmet Güleryüz hastaneye kaldırılmıştı. Olayı öğrenen yakınları saat 01.00 sıralarında sokak ortasında tartışmaya başlamış, olaylar büyümüş taraflar arsında çatışma çıkmıştı.

Silah seslerinin dakikalarda susmadığı mahallede vatandaşlar da korku dolu anlar yaşamış, çıkan çatışmada Mahmut Dizman ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan silahla vurulmuştu. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatışma anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında silahlı çatışma devam ettiği esnada isabet eden mermilerle bir kişinin yere yığıldığı görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan yaşamını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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