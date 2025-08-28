Arnavutköy'de Fabrikada Yangın Çıktı

Arnavutköy'de Fabrikada Yangın Çıktı
İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de 6 altı katlı, içerisinde kağıt ve cam fabrikası bulunan binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 05.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunan 6 katlı binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL

