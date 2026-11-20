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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, et ifade işlemleri için tutuklu bulundukları cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yunus Arıncı ve Emir Münir Sarpyener, ek ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı