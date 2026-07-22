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Zeytinburnu'nda araçtan 9 bin 245 avro çalıp kaçan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda araçtan 9 bin 245 avro çalıp kaçan şüpheli yakalandı
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İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan 9 bin 245 avro çalan yabancı uyruklu şüpheli, polis operasyonuyla Tuzla'da yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan içerisinde 9 bin 245 avro olan çantayı çalan yabancı uyruklu şahıs, polisin takibi sonucu Tuzla'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran'da Mehmet Nesih Mahallesi'nde park halindeki araçtan içerisinde 9 bin 245 avro olan poşet çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler, hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu G.K.'yi düzenlenen operasyonla Tuzla'da gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında hırsızlık olayından ele geçirdiği değerlendirilen 296 dolar, 215 avro ve 1840 lira bulundu. Ele geçirilen para ekiplerce muhafaza altına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen şüphelinin aracın sağ ön kapısını açtıktan sonra araç içerisindeki para dolu çantayı alıp kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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