Antalya'nın Serik ilçesinde 47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 47 yaşında ki adam evinde ölü bulundu.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde yaşayan Nevzat Eralp' dan haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Polis ekipleri, kapıyı açarak girdiği evde Eralp'ı hareketsiz şekilde gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. 47 yaşındaki Nevzat Eralp'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA