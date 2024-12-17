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Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Gün Emekli Fırsat

Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Gün Emekli Fırsat
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Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi etkili olurken, Antalya'da sıcak ve güneşli bir gün yaşandı. Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı sahiline akın ederek havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar spor yaparken, bazıları denize girdi.

Türkiye'nin birçok noktasında kış ayı etkisini gösterirken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı sahiline akın etti.

Hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giren Antalya'da güneşli hava yüzünü gösterdi. Türkiye'nin birçok kentinde kış mevsimini yaşarken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Yazdan kalma güneşli bir havanın etkili olduğu kentte Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde aileleri ve arkadaşları ile otururken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.

Sahilde oturdular, spor yaptılar

Bazı vatandaşları sahilde balık tutarken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek denize girenler olduğu da görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde güneşli havayı fırsat bilerek spor yapan İbrahim Can Çiftkayalı, "Hava çok güzel, bunu en iyi şekilde değerlendirmek için Konyaaltı Sahili'ne spora geldim. Diğer insanlarında burada olması beni motive ediyor. Güzel vakit geçiriyorum. Bu havayı dışarda değerlendirmek en iyisi bence" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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