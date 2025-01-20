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Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Deposunda Yangın

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir yaş sebze ve meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar yanarak kül oldu. Yangın, deponun çatısındaki demir kesiminden çıkan kıvılcımların plastik kasalara sıçraması sonucu başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak maddi zarar meydana geldi.

Yaş sebze ve meyve deposunda plastik kasalar alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaş sebze meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar küle döndü.

Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesindeki bir işletmeye ait yaş sebze ve meyve deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın deponun çatı kısmında spiral ile demir kesimi yapılırken çıkan kıvılcımların plastik kasalara sıçraması sonucu meydana geldi. Dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası maddi zarar meydana geldi.

Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Deposunda Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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