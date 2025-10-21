Haberler

Antalya'da Yangın: İkinci Kat Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında, mutfak ve yatak odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimse bulunmazken, ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ve zararın boyutu araştırılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Mutfak ve yatak odası ile birlikte evdeki bir miktar para ve çeklerin yandığı öğrenildi.

Yangın, Belek'te bir binanın 2. katında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan evde olay anında kimsenin bulunmadığı, yan dairelerde oturan 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Yangın sonrası evinde bulunan eşyaların yanında çeklerin ve paraların da yandığını anlatan Talha Sahil, "Evin elektrik tesisatı zayıftı. Yangında mutfak ve yatak odası yanmış. Evde çeklerim ve paramız vardı. Hepsi yanmış. Miktarını bilmiyorum birikim yapıyorduk. Evimizin yandığını emlakçıdan öğrendik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
