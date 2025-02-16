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Antalya'da Yangın: Bir Ofis 1,5 Milyon TL Zarar Gördü

Antalya'da Yangın: Bir Ofis 1,5 Milyon TL Zarar Gördü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ofiste çıkan yangın sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL'lik mal kaybı yaşandı. Ofis sahibi Gökhan Zorba, yaşanan sıkıntıları ve yangın merdivenlerinin işlevsiz olduğunu dile getirdi. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın 8'inci katında bulunan ofiste çıkan yangın, içeride bulunan eşyaları küle çevirdi. Ofisi kiralayan Gökhan Zorba, "Ortalama 1 buçuk milyon TL bir kaybım var. Çok üzüntülüyüz, mal canın yongasıdır derler. Aynen o şekil. Bize bir şey olmadı ama canımız yanıyor. Ciddi bir malımız gitti" şeklinde konuştu.

Olay, Tahılpazarı Mahallesi 471. Sokak'ta yer alan İş Merkezi'nin 8'inci katında meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, binadan yükselen duman ve koku, bina sakinlerinin ihbarıyla ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ofisteki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Sürekli elektrik sorunları yaşanıyordu"

Ofisi kiralayan Gökhan Zorba, ofisi hem yazılım hem de ambalaj malzemelerinin depolandığı bir alan olarak kullanıldıklarını, genellikle depo olarak değerlendirdiklerini ve sadece belirli zamanlarda malzeme alıp bırakmak için geldiklerini ifade etti. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL'lik mal kaybı yaşadıklarını belirten Zorba, içeride yüksek miktarda toplu peçete, tuvalet kağıdı, şekerleme ve ambalaj ürünleri bulunduğunu söyledi. Zorba, bina ile ilgili daha önce elektrik sorunları ve güvenlik endişelerini dile getirdiklerini, ancak bir çözüm bulunmadığını söyleyerek, yangın merdiveninin işlevsiz olduğunu ve binada çatlaklar bulunduğunu da öne sürdü. Zorba, "Maddi olarak çok büyük kaybımız var. Biz bu ofisle ilgili, üç dört kez bize kiralayan emlakçıyla görüşmeler yaptık. Gündemimizde deprem var. Yangın merdivenlerinin önemini yangında öğrendik. Daha sonrasında yangın merdivenini kontrol etmek istedik. Yangın merdivenini kontrol ettiğimizde bina ikiye yarılmış bir vaziyetteydi. Zaten binanın çeşitli bölgelerinde yarıklar meydana gelmiş. Sürekli elektrik sorunları yaşanıyordu, biz bunları defalarca dile getirmemize rağmen bize 'Siz bir bakın' dediler, sürekli bizim düzeltmemizi istediler. Biz de ofiste daha fazla oturamayacağımızı kendilerine dile getirdik ama herhangi bir çözüme ulaşmadı" şeklinde konuştu.

"Çok üzüntülüyüz"

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürerken, Zorba "Ortalama 1 buçuk milyon TL bir kaybım var. Toplu peçete gruplarından tuvalet kağıtlarından, şekerlere ambalajla ilgili içeride birçok şey mevcuttu. Hepsi eski ofisimden taşıdığım birinci sınıf malzemelerdi ve çok ciddi bir mal kaybım var. Çok üzüntülüyüz, mal canın yongasıdır derler. Aynen o şekil. Bize bir şey olmadı ama canımız yanıyor" ifadeleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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