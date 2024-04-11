Antalya'da Ters Yönde Alkollü Araç Kullanan Sürücüye 18 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, ters yönde seyir halinde alkollü araç kullanan sürücüye 18 bin TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda; ters yönde seyir halinde bir aracın tehlike saçtığı ihbarını alan trafik ekipleri, Bayram Y. idaresindeki 07 BEU 912 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çok geçmeden aracı yakalayan ekipler, Bayram Y.'ye ters yönde seyretmekten, 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaktan ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 18 bin TL cezai işlem uyguladı. Araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, yapılan alkol testinde 1,86 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Bayram Y.'nin ehliyetine el konuldu. - ANTALYA