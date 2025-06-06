Antalya'da Tekstil Tezgahı Yangında Küle Döndü

Evinin önündeki tekstil ürünleri tezgahı küle döndü

ANTALYA - Antalya'da 3 çocuk babası Mehmet Sönmez'in sabah saatlerinde apartman önüne koyduğu tekstil ürünleri alevlere teslim oldu. Asgari ücretle çalışan Sönmez, ailesine destek olmak için yaptığı ek işin kül olduğunu belirterek, "Ekmeğimin hepsi oydu. Hiçbir varlığım, hiçbir dayanağım kalmadı" dedi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 46 yaşındaki Mehmet Sönmez'in evinin önüne park ettiği el arabasındaki tekstil ürünleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden apartman sakinleri saat 07.15 sıralarında kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Ancak giysilerden ve karton kutulardan oluşan malzemenin büyük bölümü kısa sürede küle döndü.

Yangının ardından apartman duvarlarında yoğun is tabakası oluştu, ürünlerin yer aldığı el arabası neredeyse tamamen yandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"Ekmeğimin hepsi oydu, hepsi gitti"

Yangın haberini iş çıkışında çocuklarından aldığını anlatan Mehmet Sönmez, Hem Organize Sanayi Bölgesi'nde asgari ücretle çalıştığını hem de ailesine katkı sağlamak için yıllardır ek iş yaptığını belirterek, "Ürünler yandı ya da yaktılar. Bütün malım mülküm oydu" dedi.

"İlk izlenim izmaritti ama sabotaj da olabilir"

Yangına ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Cahit Özvarış, olay anını şu sözlerle anlattı: "Sabah 07.15'te bir anda ateş çıktı. Fırlayıp aşağı indik, elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık ama yetişemedik. Her şey kül oldu. Önce yere atılan bir sigara izmariti sandık ama sonrasında birilerinin kasten yapmış olabileceği ihtimali konuşuldu. Biz de artık şüphelenmeye başladık."

Yangının ardından bina önündeki kaldırım ve duvarlarda is ve yanık izleri kaldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.