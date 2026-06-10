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Antalya'da kuyumcuları sahte altın zincirle dolandıran şüpheli tutuklandı

Antalya'da kuyumcuları sahte altın zincirle dolandıran şüpheli tutuklandı
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Antalya'da Muratpaşa ve Finike'deki kuyumculara sahte kuyum malzemesi satarak 131 bin TL haksız kazanç sağlayan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Muratpaşa ve Finike'deki kuyumculara sahte kuyum malzemesi satarak 131 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte kuyum malzemesi satılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen incelemelerde, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 kuyumcu ile Finike ilçesinde faaliyet gösteren 1 kuyumcuya toplam 131 bin TL değerinde sahte kuyum malzemesi satıldığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayların faili olduğu belirlenen A.C.İ. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve yapılan çalışmalarda sahte olduğu belirlenen 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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