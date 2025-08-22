Antalya'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 22 Kilo Ele Geçirildi
Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün üretimi yapan bir işletmede 22 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir işletmede 22 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri J. K. isimli işletmede arama yaptı. Aramalarda, 22 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa