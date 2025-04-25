Antalya'da Kaçak Avcılara 1 Milyon 337 Bin TL Ceza

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcıya toplam 1 milyon 337 bin 976 TL ceza uygulandı.

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ve Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 2 kaçak avcı avladıkları yaban keçileriyle birlikte suçüstü yakaladı. Gece saatlerinde yapılan operasyonda, kaçak avcılara ait yasa dışı avlanmada kullanılan tüfek, dürbün ve diğer ekipmanlar, bir ağacın altında saklı halde bulundu. Kaçak avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 337 bin 976 TL ceza uygulandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA