Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 5 vicdansız için gözaltı kararı

Videolar infial yarattı! 5 vicdansız için gözaltı kararı
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Antalya'da Güneşli Hafta Sonu: Sahil Kalabalıklaştı

Antalya'da Güneşli Hafta Sonu: Sahil Kalabalıklaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki gündür devam eden yağışların ardından açan güneş, Antalyalılar'ı Konyaaltı Sahili'nde bir araya getirdi. Yabancı turistler ile birlikte piknik yapanlar ve denize girenler, yaz havasının tadını çıkardı.

İki gündür devam eden yağışlı havanın ardından açan güneşi fırsat bilen Antalyalılar Pazar gününü Konyaaltı Sahilinde geçirdi.

Yurdun bir çok noktasında ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken kent merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kimi Antalyalılar aileleri ile birlikte yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarını yeşil alanlara kurarak piknik yapmayı tercih ederken, yabancı turistler ve yerleşik yabancılar güneşli havayı denize girerek değerlendirdi.

Güneşli havayı gören sahile koştu

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte neredeyse yaz mevsimini aratmayacak bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar bisiklet sürerek ve spor yaparak Pazar gününü değerlendirirken, kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bugün oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması için Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini belirten, Mehmet Akif Zobu, "Ankara'dan maça gelmiştik. Ankara ayazından sonra buradaki sıcaklığı görüp de denize girmemek olmazdı. Böyle bir havayı bulmuşken direk değerlendirdik. Su baya dalgalı ama sıcak. Hoşuma gitti, Sahil genel olarak kalabalık, herkes gelmiş oturmaya, bizde bu şansı değerlendirdik. Bizim içinde çok iyi oldu.

"Denizi görünce girmek istedim"

Ailesi bile Ankara'dan gelen ve denizin keyfini çıkartan Talha Murat Zobu ise, "Ankara'dan geldim, burası çok sıcak. Ankara eksilerde iken burası 18 derece falan. Ben Ankara'da hiç deniz görmediğim için, burayı görünce denize girmek istedim. Sıcaklığı çok iyi girince alışıyorsun" ifadelerini kullandı. Çağrı Kaymer ise "Ankara'dan geldik Antalya'ya, gelmişken de denize girelim dedik. Ankara'da hava soğukken burası sıcak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncudan korkutan haber: Kalbime fazla yüklendim
img

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay

Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
İstanbul'un kronikleşen sorunu trafik, kar yağışını da etkiliyor

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isme göre tek bir nedeni var
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.