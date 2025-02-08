Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Antalya'da Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı

Antalya'da Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri ve Serkan Kurtçu'nun yaşadığı gecekondu, sobadan çıkan yangın sonucu küle döndü. Baba ve oğlu, yangının etkisiyle büyük üzüntü yaşarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Antalya'da hurdacılıkla uğraşan baba ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Evinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen baba, küle döndüğünü gördükçe evinin duvarlarına başını yasladı, alevlerden canını zor kurtaran oğlu ise oturduğu yerde gözyaşı döktü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6343 sokak üzerindeki gecekonduda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri Kurtçu (64) ile oğlu Serkan Kurtçu'nun (28) yaşadığı gecekonduda sobadan dolayı yangın çıktı. Bu sırada babası dışarıda olan Serkan Kurtçu, alevlere müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremeyince pencereden kendini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm odaları saran yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Başını duvara yasladı

İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında baba Fahri Kurtçu, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. Zaman zaman ekiplere yardımcı olmak isteyen Kurtçu, evin yanmış odalarına baktıkça kafasını duvara yasladı. Alevlerden canını zor kurtaran Serkan Kurtçu'nun ise evinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

"Nerede kalacağız bilmiyorum"

Serkan Kurtçu, "Yangın zaten bir anda çıktı. Terastan dumanlar çıktı. Kapıya doğru koştum ancak alevler yüzüme vurmaya başladı, çıkamadım. Pencereyi kırdım ve kendimi dışarıya çıktım. Babamla beraber evde yaşıyorduk ama o dışarıya çıkmıştı. Benden başka kimse evde yoktu. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum. Ev diye bir şey kalmadı" dedi.

"Ev alevler içerisindeydi"

Kurtçu ailesinin komşusu olan bir vatandaş ise "Ben dışarıda odun topluyordum. Bir anda kara dumanların çıktığını gördüm. Ev alevler içerisindeydi. Oğlu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmıştı. Baba ile oğlu beraber yaşıyordu" diye konuştu.

Dumandan etkilenen baba ve oğlu, ambulans içerisinde ilk yardımda bulunuldu.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
img

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
img

Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.