Antalya'da 5 Milyon TL Değerinde Tekne Hırsızlığı

Antalya'da 5 Milyon TL Değerinde Tekne Hırsızlığı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan karada çekici üzerinde yer alan 5 milyon TL değerindeki tekne çalındı. Ekipler, çalınan teknenin Finike Limanı'na götürüldüğünü tespit etti ve plakası belirlenen çekici ile şoförü yakalandı.

Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Karada çekici üstünde bulunan 5 milyon TL değerindeki 8 metrelik tekne çalındı. Ekipler yaptığı araştırmada teknenin yaklaşık 125 kilometre mesafedeki Finike Limanına götürüldüğünü tespit etti.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün yaşanan olayda sabah saatlerinde bir iş adamına ait olduğu öğrenilen ve karada çekici üzerindeki teknenin yerinde olmadığını gören komşuları iş insanına ulaşarak durumu bildirdi. Aldığı haberle şaşkına dönen iş insanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek teknesinin çalındığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede araştırma yaptı. Hırsız Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 5 milyon TL değerindeki 8 metrelik 'SPAcious' isimli teknenin gece 02.00 sıralarında olay yerine gelen bir çekiciye bağlanarak götürüldüğünü belirledi.

Tekne Finike limanında bulundu

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yaptıkları incelemede milyonluk teknenin çekici ile yaklaşık 125 kilometre mesafedeki Finike ilçesine götürüldüğünü tespit etti. Finike Limanı'nda olduğu belirlenen tekne yediemine çekilirken, plakası belirlenen çekicinin ise öğle saatlerinde yeniden Antalya'ya giriş yaptığı belirlenmesi üzerine çekici ve şoförü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün karakolda alınan ilk ifadesinde kendisine İstanbul'dan gelen bir telefonla verilen adrese geldiği ve tekneyi arayan kişinin belirttiği konuma götürdüğünü söylediği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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