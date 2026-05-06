Antalya'da 10 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Alanya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Alanya ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında lüks markalara ait ürünlerin bulunduğu bir depoyu tespit etti. Bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
