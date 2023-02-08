Antakya'da 35 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonrası yaklaşık 35 saat sonra enkaz altından 2 kişiyi sağ olarak kurtardı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonrası yaklaşık 35 saat sonra enkaz altından 2 kişiyi sağ olarak kurtardı. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya Esenlik Mahallesi'ndeki enkazlarda yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler aynı bölgede farklı binalardaki enkazlardan gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Maraş depreminin ardından yaklaşık 35 saat sonra iki vatandaşa canlı olarak ulaşan ekipler, Aylin Vurucu ve Alperen Yarar isimli vatandaşları enkazdan çıkardıktan sonra ambulansa teslim etti. Depremi öğrenir öğrenmez bölgeye intikal ettiklerini söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, "25 kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalarda 35 saatte toplam 6 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık' dedi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece Belediyesi Kahramanmaraş Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antakya'da 35 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.