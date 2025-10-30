Annapurna Dağı'nda Çığ Düşmesi: Dağcılar Panikle Kaçtı
Nepal'in Annapurna Dağı'nda meydana gelen çığ olayı, dağcıların panic içinde kaçmasına neden oldu. Yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki kampı tehdit eden çığ, yaralanma veya can kaybı olmadan atlatıldı.
Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağında çığ meydana geldi. O anlar dağcıların kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dik yamaçtan düşen çığın yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği görüldü. Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ve rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalması nedeniyle görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Annapurna, öngörülemeyen şartlar ve engebeli arazi nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak biliniyor.