Haberler

Annapurna Dağı'nda Çığ Düşmesi: Dağcılar Panikle Kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'in Annapurna Dağı'nda meydana gelen çığ olayı, dağcıların panic içinde kaçmasına neden oldu. Yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki kampı tehdit eden çığ, yaralanma veya can kaybı olmadan atlatıldı.

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Annapurna'da çığ düştü, dağcılar panikle kaçıştı.

Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağında çığ meydana geldi. O anlar dağcıların kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dik yamaçtan düşen çığın yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği görüldü. Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ve rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalması nedeniyle görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Annapurna, öngörülemeyen şartlar ve engebeli arazi nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak biliniyor. - KATMANDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.