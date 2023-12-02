Ankara ve çevre illerde çiftçiler dolandırıcılık şebekesinden şikayetçi

Ankara ve çevre illerdeki çiftçiler, karşılıksız çeklerle ürünlerini satın alan bir şebekeden şikayetçi oldu. Dolandırıldığını iddia eden çiftçiler, durumu polise bildirdi.

Karşılıksız çeklerle çiftçilerin ürünlerinin dolandırıldığı iddiası

Ürünlerinin karşılıksız çekle dolandırılmasına çiftçiler isyan etti

ANKARA - Ankara ve çevre illerdeki çiftçiler bazı kişilerin karşılıksız çeklerle ürünlerini satın alan bir şebekeden şikayetçi oldu.

Ayaşlı Çiftçi Ali Bulut, "Bir şebeke var, ürünlerimizi karşılığı olmayan çeklerle alıp daha düşüğüne satmak istiyor" iddiasında bulundu. Bulut, yanındaki çiftçinin ürününü aynı kişilerin Polatlı'dan 140 bin TL aldığı malı Ayaş'ta tüccara satmak istediğini ancak Tüccarın şüphelendiğini söyledi.

Dolandırıldığını iddia eden çiftçi Zekai Aktan, sattığı ayçiçeğinin karşılığında kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını iddia ederek ürünü taşıyan kamyonu sincan Ayaş yolu üzerinde bir benzilikte park halinde bularak polise haber verdiğini söyledi.

Çiftçiler Ankara'nın ilçelerininin yanısıra Aksaray'da bu dolandırıcılık olayı ile karşılaşıldığını ifade ettiler.

Mağdur Zekia Aktan'ın şikayeti üzerine ürünleri satın alan İ.Y.'nin Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alındı.

çiftçiler aynı durumda 10-15 kadar çitçinin bulunduğunu iddia ettiler. Kamyonda bulunan ürün çiftçi Zekai Aktan'a iade edildi.