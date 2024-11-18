Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Yıldırım Çarpmasıyla Çiftlik Yangını

Ankara'da Yıldırım Çarpmasıyla Çiftlik Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 300 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da yıldırım çarpması sonucu bir besi çiftliğinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan çiftlikte maddi hasar oluştu.

Olay, Ayaş ilçesine bağlı Gökler Köyü'nde yer alan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece çarpan yıldırım besi çiftliğine isabet etti ve yangın çıktı. Yangın kısa sürede çiftliğin her yerine sıçrarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çiftlikte istiflenmiş saman balyaları ile kesimhane kısmı ve elektronik makineleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı"

Olayla ilgili konuşan Orhan Bora: "Gece çoban bizi aradı. Çiftlikte yangın çıktığını söyledi. Yıldırım çarpması sonucu yangın meydana gelmiş. Samanlık alev aldı ve söndürmesi biraz zor oldu. Ekipler geceden sabaha kadar çalıştı. Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı ama maddi kaybımız oldu. 300 bin liralık bir kaybımız oldu. Yemlerimiz yandı. Kesimhane sistemimizi yeni kurmuştuk, oradaki makinalarımız hasar gördü. Elektrik sistemimiz de hasar gördü. Maddi hasarlarla olayı atlatmış olduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada mahkeme başkanına mafya ağzıyla racon kesti
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Uluslar Ligi maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Habip kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip Karaçöl kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekin kaç yaşında, nereli? 18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri nelerdir? Yemekteyiz Ferahnaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.