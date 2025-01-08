Ankara'da Su Şişelerini Çalan Kadına Market Sahibinden İlginç Teklif

Ankara'da bir marketin önündeki 8 adet 5 litrelik su şişesini çalan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüleri izleyen market sahibi hırsıza, "Suları taşı, bedava veririm" çağrısında bulundu.

Olay, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın marketin önündeki satışa hazır 5 litrelik suları çaldı. Hırsızlığın ardından kamera görüntülerini izleyen market sahibini şaşırtan olay ise suların çalınması değil, kadın hırsızın 8 adet 5 litrelik suyu tek başına taşıması oldu. Yaşanan olayın ardından hırsıza çağrıda bulunan market sahibi Rahmi Bekar, suları içeri taşıması halinde çaldığı ürünleri bedava vereceğini söyledi.

"O kadar su taşıyabilecek gücü varsa gelsin suları içeriye taşısın, ben bedavaya vereceğim"

Rahmi Bekar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada aynı kişinin iki kez hırsızlık yaptığını söyleyerek, "Bir tane bayan kendisini saklayarak geliyor, kendisini gizliyor, suları çıkartıyor ve 8 tane su alıyor. Toplam 40 kilo. Komik geldi bana. O kadar su taşıyabilecek gücü varsa gelsin suları içeriye taşısın, ben bedavaya vereceğim, çalmasına gerek yok" dedi.

Aynı kadının daha önce de market kapısının önüne koyulan ekmeklerden çaldığını söyleyen Bekar, "Bir gün çağırdım, dedim bir sorayım, sonrasında utandım, 'Birine benzettim' diyerek geri gönderdim. Polise haber vermiyorum, polis bulsa ne olacak? Gece arada bir kameraya bakma ihtiyacı hissediyorum. Bulacağım diye değil, sırf merak ettiğim için buraya kamera koydum" diye konuştu. - ANKARA