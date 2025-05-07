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Ankara'da Şiddetli Rüzgar Kurban Pazarını Vurdu

Ankara'da Şiddetli Rüzgar Kurban Pazarını Vurdu
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Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, kurban pazarındaki çadırları uçurdu. Esnaflar, çadırların zarar gördüğünü belirterek durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ankara'da şiddetli rüzgar kurban pazarındaki çadırları uçurdu

ANKARA (İHA)- Ankara'nın Mamak ilçesinde, yoğun yağışlar ve şiddetli rüzgar kurban pazarında bulunan çadırları uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, Mamak'ta kurulan Ortaköy kurban çadırında yoğun yağmur ve rüzgarın etkisiyle çadırlar uçtu. Kurban pazarında bulunan bir esnaf, "Ortaköy kurban pazarının son hali çadırlarımızı kurduk hepsi talan oldu" dedi. Esnaflar, pazarın son halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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