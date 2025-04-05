Ankara'da Sel Nedeniyle Dükkan Su Bastı

Ankara'da selden dolayı bir dükkanı su bastı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Sincan'daki bir dükkanı su bastı.

Ankara'da etkisi hissettiren etkili yağışın sele neden olmasından dolayı Sincan'da bir dükkanı su bastı. İş yeri sahibinin maddi hasar meydana gelen dükkanındaki suları kendi çabasıyla tahliye etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.