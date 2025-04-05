Ankara'da Sel Nedeniyle Dükkan Su Bastı
Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sincan'daki bir dükkan su altında kaldı. İş yeri sahibi, maddi hasar gören dükkanındaki suyu kendi çabasıyla tahliye etmeye çalıştı.
Ankara'da selden dolayı bir dükkanı su bastı
ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Sincan'daki bir dükkanı su bastı.
Ankara'da etkisi hissettiren etkili yağışın sele neden olmasından dolayı Sincan'da bir dükkanı su bastı. İş yeri sahibinin maddi hasar meydana gelen dükkanındaki suları kendi çabasıyla tahliye etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa