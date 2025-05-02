Ankara'da Sel Felaketi: 17 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel, 17 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi. Burada bir besi çiftliği bulunan Sedat Akbulut'a ait 17 büyükbaş hayvan ise sele kapılarak telef oldu.

"2 milyona yakın zararımız var"

Besi çiftliğinin sahibi olduğunu belirten Akbulut, "17 hayvanımız telef oldu selde. Biz ayağı aksayan hayvanlarımızı dışarıya, toprak alana çıkarıyoruz düzelene kadar, tedavi sürecinde. O anda bastıran yağmurla birlikte, aslında daha fazla hayvanımız vardı ama çok azını biz içeri alabildik. Geri kalanı, yukarıdan ani selin bastırmasıyla birlikte bu hale geldi. Şu anda da etrafa dağıldı, onları topluyoruz. 2 milyona yakın zararımız var" dedi.

Yaşanan felaketin ardından telef olan hayvanlar, yapılan incelemeler sonrası yetkililerin kontrolünde hijyen kurallarına uygun bir şekilde gömüldü. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu. - ANKARA