Yenimahalle'de mobilya fabrikasında yangın

Yenimahalle ilçesi Susuz mevkiinde yer alan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına müdahalenin devam ettiği öğrenilirken, çevre ilçelerinden çok sayıda ekibin de destek verdiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı