Ankara'da Market Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Akyurt ilçesinde bir markette meydana gelen hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi, tuvalet penceresinden içeri girerek kasadaki parayı ve raflardaki sigaraları çaldı. Market sahibi durumu polise bildirirken, güvenlik görüntüleri incelemeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesinde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, marketin tuvalet penceresinden içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 12-13 bin lirayı ve raflardaki çok sayıda sigarayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirirken, güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
