Polatlı'da kurt saldırısı: 15 koyun telef oldu

Polatlı ilçesinde bir besicinin ağılına giren kurt, 15 koyunu telef etti. Olay sonrası hayvan sahibi gerekli önlemleri aldı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besicinin küçükbaş hayvan ağılına kurt girdi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerinden Fikret Taşkın'a ait ağıla gece saatlerinde giren kurt ya da kurtlar, içeride bulunan koyunlara saldırdı. Sabah saatlerinde ağıla giden Taşkın, 15 koyunun telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Saldırı sonrası hayvanların sahibi, hastalık riskine karşı koyunları kontrollü bir şekilde gömerek gerekli önlemleri aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
