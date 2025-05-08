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Ankara'da Kule Vincinin Devrilmesi Sonucu 3 İşçi Yaralandı

Ankara'da Kule Vincinin Devrilmesi Sonucu 3 İşçi Yaralandı
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Ankara'nın Çankaya bölgesinde bir inşaat sahasında kule vincin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olay, operatör hatası nedeniyle meydana geldi ve yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ankara'da inşaat sahasındaki kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Olay, Çankaya'daki TOGO Kulelerinin yer aldığı inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaattaki taşeron firmaya ait kule vinci, operatörünün kontrol hatasından dolayı devrildi. Vincin sepet kısmının zemine düşmesi nedeniyle içerisindeki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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