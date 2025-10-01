Haberler

Ankara'da Kuaföre Pompalı Tüfekli Saldırı

Ankara'da Kuaföre Pompalı Tüfekli Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın kuaförüne alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda hafif yaralanan işletme sahibi kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Ankara'da kimliği belirsiz saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekli saldırıda bulundu. Saldırıda hafif yaralanan işletme sahibi kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde yer alan bir kadın kuaförü dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz şüpheli alacak verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Olayın arından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saçmaların isabet etmesi nedeniyle savrulan cam parçaları ise işletme sahibi kadına isabet etti. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 293.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.