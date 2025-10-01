Ankara'da Kuaföre Pompalı Tüfekli Saldırı

Ankara'da kimliği belirsiz saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekli saldırıda bulundu. Saldırıda hafif yaralanan işletme sahibi kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde yer alan bir kadın kuaförü dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz şüpheli alacak verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Olayın arından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saçmaların isabet etmesi nedeniyle savrulan cam parçaları ise işletme sahibi kadına isabet etti. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. - ANKARA