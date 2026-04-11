Ankara'da bir ilaç fabrikası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Ankara'da bir ilaç fabrikası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi
Sincan'daki bir ilaç fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, 2000 Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
