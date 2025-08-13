Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın

Pursaklar'da bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mağaza kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir giyim mağazası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar'da sabah saatlerinde bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, dükkan kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

