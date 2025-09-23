Haberler

Ankara'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Sincan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi.

Yangın, Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor. - ANKARA

