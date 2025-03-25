Ankara'da Gençler Arasında Şiddet Olayı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde husumetli gençler arasında çıkan kavgada bir genci döven grup, karşı tarafın da benzer bir şekilde saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Başkent'te gençler birbirlerini öldüresiye dövdü
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde gençler birbirlerini öldüresiye dövdü.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hüseyingazi semtinde aralarında husumet olan gençler bir genci öldüresiye dövdü. Olayın devamında ise darbedilen genç, arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlar arasında olduğu iddia edilen bir genci öldüresiye dövdü. Yaşanan kavga cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT REİS - 3.Sayfa