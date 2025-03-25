Ankara'da Gençler Arasında Şiddet Olayı

Başkent'te gençler birbirlerini öldüresiye dövdü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde gençler birbirlerini öldüresiye dövdü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hüseyingazi semtinde aralarında husumet olan gençler bir genci öldüresiye dövdü. Olayın devamında ise darbedilen genç, arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlar arasında olduğu iddia edilen bir genci öldüresiye dövdü. Yaşanan kavga cep telefonu ile görüntülendi.