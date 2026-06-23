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Ankara'da 10 milyon lira değerinde sahte ve kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara'da 10 milyon lira değerinde sahte ve kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
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Ankara Yenimahalle'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon lira olan sahte marka etiketleri, kozmetik ürünleri ve 12 ton ham madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte veya kaçak 260 bin adet dünyaca ünlü markalara ait etiket, 8 bin adet saç bakım ürünü ve vücut kremi ile 12 ton ham madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi'nde bulunan bir depoda sahte ve kaçak kozmetik üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli T.S.'ye ait depoda gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 260 bin adet dünyaca ünlü markalara ait etiket, 8 bin adet saç bakım ürünü ve vücut kremi ile 12 ton üretimde kullanılan ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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