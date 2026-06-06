Haberler

Ankara'da "change" operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da hacizli, çalıntı ve depremde hasar gören araçlar üzerinde 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 13 motor ve 4 şanzıman ele geçirildi.

Ankara'da hacizli ve çalıntı araçlar ile depremde hasar gören araçlar üzerinde "change" işlemi yapılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla "change" yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Ankara Oto Sanayi'de bulunan, oto yedek parçası satışı yapan 2 ayrı iş yerinde arama kararına istinaden çalışma yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı oldukları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve 4 adet şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen motor ve şanzımanların Kriminal Laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız

Bakan Uraloğlu canlı yayında duyurdu: Yeniden erişime açılıyor
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı