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Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 30 bin adet kaçak puro ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 30 bin adet kaçak puro ele geçirildi
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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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