ANFAŞ Yönetimi Kent Protokolünü Ziyaret Etti

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve yönetimi, kent protokolünü ziyaret ederek yeni yapılacak fuarlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, başkan vekili Fatih Kabadayı ve yönetim kurulu üyeleri Adlıhan Dere, Ziya Özden Tezgel, Cem Oğuz, Özgür Erdoğan ve Süleyman Çevik, kent protokolünü ziyaret etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ı makamlarında ziyaret eden ANFAŞ yönetimi, yeni yapılacak fuarlarla ilgili detaylı bilgi vererek, bu fuarların kentimize sağlayacağı ekonomik, kültürel ve sosyal katkılar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

ANFAŞ yönetimi ziyaret ve görüşmelerini önümüzdeki haftalarda da sürdürecek. - ANTALYA