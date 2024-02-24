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Anayola çıkan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde anayola çıkan domuz sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye düşüren domuz sürüsü bir süre sonra ortalıktan kaybolurken o anlar kameralara yansıdı.

Anayola çıkan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde anayola çıkan domuz sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye düşüren domuz sürüsü bir süre sonra ortalıktan kaybolurken o anlar kameralara yansıdı.

Mudanya ilçesi Mudanya Yolu üzerinde hızla seyreden otomobiller, yol üzerindeki karaltıyı görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Cadde üzerine çıkan çok sayıda domuz, bir süre sağ şeridi işgal etti. Kaza yapmaktan son anda kurtulan otomobildekiler, cep telefonu kameralarıyla o anları saniye saniye kaydetti.

Cadde üzerindeki domuz sürüsü, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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