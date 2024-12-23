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Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Konteyner Yüklü Geminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda sabaha karşı yan yatan AMNAH isimli konteyner yüklü geminin bazı konteynerleri denize döküldü. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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