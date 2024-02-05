Amasya'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

Amasya'da jandarma ekipleri yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri denetlenen 254 araçtaki sürücü ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca araçların kazalarda hayati öneme sahip olan arka ve yan koruma çerçeveleri de kontrol edildi. - AMASYA