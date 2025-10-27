Ama Dablam Dağı'nda İki Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de bulunan 6 bin 814 rakımdaki Ama Dablam Dağı'na tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti.

Nepal'in Koshi Eyaleti'nin Doğu Himalayalar bölgesindeki Ama Dablam Dağı'na tırmanan 1'i Fransız, diğeri Güney Koreli 2 dağcı yaptıkları ayrı keşif gezilerinin ardından Nepal'de hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Fransız Hugo Lucio Colonia Lazaro'nun kafasına bir buz parçasının düştüğü ve geçen hafta helikopterle Katmandu'ya tahliye edildiğini kaydedilirken, 66 yaşındaki Güney Koreli Hong Khy Park'ın ise 5 kişiyle birlikte tırmanırken bayıldığı aktarıldı.

6 bin 814 metre yüksekliğindeki Ama Dablam Dağı, tırmanması teknik olarak zor kabul edilen bir zirve. Everest Dağı Ana Kampı'na tırmanan yürüyüşçüler arasında popüler olan bu dağ, yükselen sırtları ve dik yüzü nedeniyle "Himalayaların Matterhorn'u" olarak da biliniyor.

Nepal, önümüzdeki ay sona erecek olan sonbahar tırmanış sezonu için Ama Dablam'a tırmanmak üzere 400 izin vermişti. Güney Koreli bir yürüyüşçü de bu ayın başında aynı bölgedeki bir trekking zirvesine tırmandıktan sonra hayatını kaybetmişti. - KATMANDU