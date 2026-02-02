Haberler

Almanya'da AB yaptırımlarını delerek Rus şirketlere mah ihraç eden 5 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Almanya federal savcılığı, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek için suç örgütü kuran 5 kişiyi tutukladı. Şüphelilerin, savaş süresince Rusya'ya 30 milyon euro değerinde sevkiyat yaptıkları belirtiliyor.

Almanya federal savcılığı, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Almanya federal savcılık ofisinden yapılan açıklamda, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada Alman, Ukraynalı ve Rus uyruklu şüphelilerin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya en az 30 milyon euro değerinde yaklaşık 16 bin sevkiyat yapmak için Lübeck merkezli bir şirket ve paravan şirketler kullandıkları ve Rus devlet kurumlarının bu tedarik ağının arkasında olduğundan şüphelenildiği belirtildi. - BERLİN

500

