Alman Ordusunun Tatbikatında Facia Eşikten Döndü

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 'Mareşal Gücü 2025' tatbikatında, askerlerin polis ihbarı üzerine gerçek mermiyle karşılık vermesi sonucu bir asker yaralandı. Olayda, polislerin tatbikattan haberi olmadığı ifade edildi.

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu askerlerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi. Olayda 1 asker yaralanırken, Alman basını, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını belirtti.

Almanya'nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü.

Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
