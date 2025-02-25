Alkollü Sürücü Marketin İçine Girdi, Can Kaybı Yok

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil markete girdi. Yaşanan trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ACE 421 plakalı otomobil sürücüsü S.T. direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı araç markete girdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü S.T.'nin sebep olduğu kazada şans eserin ölen veya yaralanan olmazken, markette maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK